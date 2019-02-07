Алтайские специалисты рассказали о роли бора в организме человека

Новости 07.02.2019 11:25 35

В нашем организме данное вещество концентрируется в тканях костей и зубной эмали, оно даже участвует в их формировании. Также много его в мозге, мышцах, печени, легких и почках. Очень важен для мужчин и их способности к продолжению рода, ведь он содержится в семенниках. Интересно, что плазма крови новорожденных малышей сильно насыщена бором, но его количество начинает очень быстро уменьшаться, причем в течении уже первых дней жизни.

Продукты, в которых содержится бор, в основном можно отнести к растительному происхождению – это орехи, чернослив, изюм, бобовые, виноград, яблоки, соя, мед, финики, морепродукты.

Питьевая вода некоторых регионов нашей планеты содержит очень большое количество элемента. Примечательно, что местные жители реже в разы страдают от болезней суставов.

Продукты животного происхождения (мясо, рыба, яйца, молочные продукты) достаточно бедны в содержании бора, поэтому рассчитывать на них практически не приходится.

Есть еще интересный момент – такие напитки, как сидр, пиво и вино очень богаты бором, но при условии, что они изготовлены по классическим рецептам, с использованием натуральных продуктов. Есть некоторые вещества, взаимодействие бора с которыми может привести к неожиданным последствиям. Так, например, бор замедляет усвоение витамина С, аминокислот, содержащих серу и медь. И, наоборот, способен усилить действие алкоголя и антибиотиков.

Переизбыток макроэлемента может возникать при приеме борсодержащих лекарственных препаратов, получить чрезмерное количество элемента с питанием почти нереально.

В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводятся исследования на содержание бора методом ИСП-ОЭС на спектрометре Optima 7300 DV.

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