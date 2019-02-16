Жителя Алтайского края осудили за регистрацию фирмы-однодневки

Новости 28.02.2019 10:10 329

28-летний житель Бийска зарегистрировал в налоговой инспекции фиктивную фирму. Суд установил его преступный умысел и наложил штраф в 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФНС по Алтайскому краю.

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что мужчина представил инспекторам свой паспорт для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе как о руководителе и учредителе организации. Однако бийчанин не собирался управлять компанией.

Суд признал его виновным по части 1 статьи 173.2 УК РФ «Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице» и оштрафовал на 100 000 рублей.

Налоговые органы Алтайского края постоянно отслеживают регистрацию «фирм-однодневок». В прошлом году Единый регистрационный центр Алтайского края направил в адрес правоохранительных органов 190 сообщений о возможном преступлении. Уголовные дела возбудили по 104 из них. По 53-м суды вынесли обвинительные приговоры.

«Как правило, фиктивные организации создаются для уклонения от уплаты налогов и отмывания средств, полученных преступным путем в результате мошенничества, для сокрытия хищений и других злоупотреблений. Законодательство предусматривает серьезное наказание за создание «однодневок», это штраф до 500 тысяч рублей и лишение свободы на срок до 5 лет», - рассказали в УФНС.