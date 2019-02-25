Житель Алтайского края заживо сжег 90-летнюю старушку

Новости 28.02.2019 9:21 377

Из-за трёх тысяч рублей житель Алтайского края заживо пенсионерку вместе с её домом. Его приговорили к 14 годам лишения свободы, сообщает прокуратура региона.

Правоохранители уточняют, что мужчина из Каменского района, 1969-го года рождения, в январе прошлого года намеревался похитить деньги у знакомой женщины, 1928 года рождения. Инцидент произошел в одном из сёл. Нетрезвый злоумышленник ночью подошел к дому пенсионерки, отверткой вскрыл замок, проник в дом и потребовал у потерпевшей деньги, толкнув её.

Женщина упала на пол, ударилась головой о стол и не смогла подняться. Преступник, завладев ее деньгами, решил убить её, чтобы замести следы совершенного грабежа. Он поджег дом, из которого потерпевшая не смогла выбраться и погибла.

«В результате пожара был поврежден ее дом и уничто-жено находившееся в нем имущество на значительную сумму. Суд квалифицировал действия виновного по п.п.«в,г» ч.2 ст.161, п.п.«в,к» ч.2 ст.105, ч.2 ст.167 УК РФ (грабеж, с незаконным проникновени-ем в жилище, с применением насилия; убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое преступление; умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, путем поджога). Осужденному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год. Приговор в законную силу не вступил», - рассказали в прокуратуре.