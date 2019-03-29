Россельхозбанк устраивает ипотечные «каникулы»

Новости 27.02.2019 19:15 534

Россельхозбанк и Группа компаний «А101» объявляют о старте второй совместной программы «Ипотечные каникулы», которая предусматривает освобождение от любых платежей в течение первого года действия кредита.

В рамках программы заемщики начинают выплачивать кредит с 13 месяца по ставке 10,4% при оформлении ипотеки сроком до 30 лет. Минимальный первоначальный взнос – 15% стоимости недвижимости. Также предусмотрена возможность досрочно погасить кредит без комиссий и использовать материнский капитал. Сумма отсроченных платежей равномерно распределяется на весь оставшийся срок кредитования.

Каникулы действуют для всех покупателей квартир в жилых комплексах ГК «А101»: ЖК «Скандинавия», ЖК «Испанские кварталы», ЖК «Белые ночи» и ЖК «Москва А101». Все новостройки расположены в Новой Москве и отвечают самым высоким стандартам современного качественного жилья.

«В тесном сотрудничестве с ГК «А101» была разработана и запущена в прошлом году программа «Ипотечные каникулы». Наши клиенты не только смогли купить квартиру по выгодной цене, но и улучшить качество жизни. Принимая во внимание успешный опыт сотрудничества, мы приняли решение повторить акцию, которая позволит решить вопрос доступности жилья для населения», - отметила директор департамента розничного бизнеса РСХБ Светлана Вишнякова.

«Рост ставок по ипотеке и расходов на строительство в 2019 году снизит доступность жилья для населения. В этих условиях застройщики и банки для сохранения темпов продаж могут пересматривать свои совместные продукты. «Ипотечные каникулы» представляются одним из наиболее эффективных инструментов, поскольку избавляет клиентов от необходимости одновременно вносить ежемесячные платежи по ипотеке (средний размер в 2018 году – 41 100 рублей) и оплачивать съемное жилье. Сейчас рассматривается возможность законодательного закрепления «каникул» для определенных категорий заемщиков. На текущий момент есть уверенность, что их внедрение именно в рыночную практику позитивно скажется на темпах продаж и поддержит качество ипотечного портфеля банков», - рассказал Директор по маркетингу и разработке продукта ГК «А101» Дмитрий Цветов.

АО «Россельхозбанк» является главным партнером ГК «А101» по ипотечному кредитованию. Отсутствие комиссии за выдачу кредита, возможность подтвердить доход по форме банка и самостоятельно выбрать схему погашения кредита создают клиентам банка максимально комфортные условия при покупке квартир.