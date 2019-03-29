Говорят, не повезет: кот-«беспредельщик» едва не отправил барнаульца в больницу

Новости 27.02.2019 17:45 735

В Барнауле обсуждают инцидент с участием кота и человека. По словам хозяев питомца, коту по имени Маркиз связали передние лапы и сбросили в мусоропровод с 10 этажа. А позже стало известно, что домашнее животное накинулось на мужчину, живущего по соседству, сообщили «Наши Новости».

Хозяйка питомца рассказала, что пару дней назад он незаметно сбежал из квартиры. Женщина развесила объявления, на которое сразу отозвались.

«Звонит в домофон дворничиха. Говорит, вы потеряли кота? Я говорю, да. Она говорит, ну, кажется, ваш кот лежит в контейнере для мусора, ну и побежала туда, Ну а я дверь открываю, ну он похоже еще живой шевелится», - пояснила хозяйка.

После издевательств кот остался жив, но ветеринары диагностировали ему сотрясение мозга, ушиб всех внутренних органов, шоковое состояние.

«Я приезжаю в полицию пишу заявление и как раз тому человеку, которому я пишу, звонят и говорят, что сегодня ночью поступил человек с Балтийской, 44. Кошка его расцарапала», - добавили хозяева питомца.

Оказалось, что сосед Маркиза обратился в травмпункт. Он написал сообщение хозяйке, где признался, что не он истязал кота.

В одном из телеграм-каналов рассказали версию соседа.

«Мужчина пошёл до мусоропровода выбросить мусор, дверь квартиры не закрыл, в этот момент к нему в квартиру как раз и забежал Маркиз, что, по заверениям самой хозяйки из ролика, уже пару дней как потерялся. Мужчина, вернувшись обратно в квартиру и увидев нежданного мохнатого гостя, как и в случае со всеми котами, когда они долго проявляют нерешительность у двери, оставил её открытой, чтобы животное само ушло, но кот, видимо, настолько домашний, что за прошедшие пару дней вне дома словил приступ ксенофобии ко всему для него неизвестному. Естественно, испуганный кот кинулся на мужчину», - пишут в телеграм-канале Unusual Crimes Barnaul.

Журналистам «Наших Новостей» в полиции сообщили, что участковый рассматривает два заявления: от поцарапанного соседа, и от хозяев кота.