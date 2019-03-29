Весна близко. Плюсовая погода установится в Алтайском крае

Новости 27.02.2019 16:03 463

По данным синоптиков ЦГМС, в период с 28 февраля по 2 марта на территории Алтайского края установится теплая, но ветреная погода. Температура воздуха поднимется до +8 °C.

В указанный период ожидаются снег, метель, на дорогах гололедица.

28 февраля температура воздуха в регионе ночью составит -4…-16°C, днем - от -3 до +7°C. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный от пяти до 10 метров в секунду, возможно усиление.

1 марта температура воздуха ночью опустится до -3…-15°C, днем составит -2…+8°C. Ветер юго-западный от пяти до 10 метров в секунду с усилением до 15-20 метров в секунду.

2 марта ветер будет слабее – от трех до восьми метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -3…-16°C, днем от -2 до +8°C.