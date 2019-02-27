Стало известно, когда заработает обновленное отделение бийской ЦГБ

Новости 27.02.2019 15:11 1151

В Бийске завершается ремонт инфекционного отделения ЦГБ. Вместо запланированных трех месяцев он займет 1,5 года. Еще в декабре 2017-го медперсонал переехал в Первомайскую районную больницу, где и находится до сих пор.

Ранее «инфекционка» вызывала шок у пациентов. Сырость, грибок на стенах, отваливающаяся штукатурка и краска, искрящиеся розетки, тараканы – все это было обычной картиной в палатах, кабинетах и процедурных. Горожане зачастую делились в соцсетях видео, снятым в больнице.

В настоящее время ремонт находится в завершающей стадии. Второй и третий этаж уже готовы. Здесь поменяли все - линолеум, окна, двери, сантехнику, кафельную плитку. К слову, затягивание ремонта связано с тем, что первый этаж изначально не входил в план работ.

Однако почти сразу стало понятно – здание полностью нуждается в капремонте. Так, краевой минздрав решил дополнительно отремонтировать кровлю, первый этаж, подвал, отмостки. На все это потребовались деньги и время.

«Работы в здании идут динамично, уже 80 процентов запланированного сделано. Сейчас подрядчик заканчивает ремонт первого этажа и подвала. По контракту здание должно быть сдано 15 апреля. Уверен, что все будет выполнено в срок. В общей сложности ремонт обошелся почти в 65 млн рублей», - рассказывает главврач ЦГБ Сергей Некрасов.

Отметим, к ремонту инфекционного отделения подключились представители всех уровней власти. Депутат Госдумы Александр Прокопьев лично контролирует ход работ.

«Мне, как депутату, поступало много обращений по поводу инфекционного отделения. Обращались не только бийчане, но и жители 14 районов, которые относятся к Бийскому медицинского округу. Даже видео присылали – условия, действительно, были ужасающие, - говорит Александр Прокопьев. - Я рад, что ситуация меняется. Ремонт подходит к логическом завершению. Надеюсь сроки будут соблюдены. Но сейчас главное – вернуть тот штат, который был в отделении в свое время, чтобы оно заработало в полную силу».

Кадровые потери, ощутимы, соглашается заведующая инфекционным отделением Лариса Фоминская. На тот период, пока оно размещалось в районной больнице, половину медперсонала перераспределили по другим отделениям ЦГБ. Часть ушла в другие медучреждения, другие – уволились, устав 1,5 года ездить на работу в район.

Между тем несмотря на то, что здание будет сдано в середине апреля, принимать пациентов «инфекционка» будет готова не раньше лета. За это время предстоит полностью закупить новую мебель в медучреждение.