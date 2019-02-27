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В Барнауле прошло первое судебное заседание по делу депутата АКЗС Андрея Волкова

Новости
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26 февраля прошло первое заседание Центрального районного суда по делу депутата АКЗС Андрея Волкова. Оно во многом носило предварительный характер. Парламентария обвиняют в присвоении и растрате 43 млн рублей.

Как стало известно «Политсибру», на процессе присутствовали обвиняемый и его адвокат Эдуард Бауэр. По данным источников информагентства, обвинение прокуратурой оглашено не было. Это случится 6 марта, на следующем заседании. Между тем сторона защиты предпочла не раскрывать подробности дела, отказавшись от каких-либо комментариев. Напомним, процесс ведет судья Жанна Уханова.

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По версии следствия, с 2012 по 2016 год депутат, будучи учредителем УК «Прогресс Плюс» в Барнауле,  совместно  с директором присваивал деньги жильцов многоквартирных домов и владельцев нежилых помещений, которые перечислялись в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям.

«По подложным документам  деньги переводились на счета подконтрольных ООО аффилированных компаний, после чего обналичивались. За три с половиной года директором и учредителем было похищено более 43 миллионов рублей», - сообщило СУ СКР по Алтайскому краю.

Во время предварительного следствия директор УК Наталья Горбатюк признала свою вину и заключила досудебное соглашение. Её уголовное дело было выделено в отдельное производство. Приговор суда  назначил Горбатюк наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Приговор огласили 22 января, а уже 2 февраля он вступил в силу.

Отметим, что суд удовлетворил исковые требования ресурсоснабжающих предприятий на возмещение причиненного им ущерба. Депутат вины не признал. Сейчас на его имущество наложен арест.  Членство Волкова в партии «Единая Россия» было приостановлено решением его коллег-однопартийцев. 

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Автор: Политсиб.ру

Фото: irkutsk.news

#АКЗС #Андрей Волков #ЕР