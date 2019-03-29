При пожаре в Кемеровской области погибли восемь человек, в том числе дети. Обновлено

Новости 27.02.2019 12:35 429

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту пожара в частном доме. В результате возгорания погибли семь человек, сообщил ТАСС.

Как пишет пресс-службе следкома по Кемеровской области, утром 27 февраля поступило сообщение, что после ликвидации пожара в одном из жилых домов Мариинска обнаружены тела шести человек, в том числе четырехлетний ребенок. ТАСС добавил, что спасатели обнаружили еще одного погибшего ребенка.

«На место происшествия выехало руководство следственного управления. По предварительной информации в деревянном одноэтажном доме находилось три квартиры, две из которых нежилые. В жилище было печное отопление, на приусадебном участке обнаружены бензопила и свежераспиленные дрова. Устанавливается, кем друг другу приходились потерпевшие, выясняется, состояла ли семья на профилактических учетах», - говорится в сообщении следственного управления.

Спасатели устанавливают предварительную причину возгорания. В ближайшее время будут назначены экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

UPD. Интернет-газета «Знак» сообщила, что спасатели обнаружили еще одного погибшего при пожаре. Таким образом, жертвами трагедии стали восемь человек, в том числе трое детей.