Семь новых футболистов пополнили состав «Динамо-Барнаул»

Новости 27.02.2019 11:45 340

Состав барнаульского «Динамо» пополнили молодые футболисты. Тренерский штаб футбольного клуба определился с составом на весеннюю часть первенства страны, сообщила «Комсомольская правда на Алтае».

В число новобранцев вошли: вратарь Даниил Гавиловский, выступавший ранее за «Читу», защитник Дмитрий Попов, игравший в составе молодежного «Динамо», бывшие воспитанники школы Алексея Смертина – Игорь Касьян и Михаил Осипов, полузащитники Александр Рыбаков и Роман Тузовский, а также нападающий Игорь Абрамов.

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Покинули команду вратарь Антон Трубин, полузащитник Дмитрий Волненко и защитник Никита Бабич.

Накануне барнаульские футболисты встретились в товарищеском матче с «Сибирью». Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу представителя ФНЛ.