28 февраля на водопроводных сетях Барнаула будут менять запорную арматуру, сообщила пресс-служба администрации города. Эти работы сотрудники водоканала проведут по поручению главы муниципалитета Сергея Дугина.
Ремонтная бригада планирует работать по адресу: улица Эмилии Алексеевой, 84. Сотрудники «Барнаульского водоканала» собираются заменить две задвижки диаметром 100 и 150 мм.
В этот день с 9 утра до 18 вечера ограничат водоснабжение по следующим адресам:
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