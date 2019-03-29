Алтайские ученые занимаются исследованиями в области медицины

Новости 27.02.2019 10:45 298

Коллектив ученых Бийского технологического института Алтайского государственного технического университета совместно с научно-производственным предприятием Омска ООО «НПП «Метромед» (специализируется на биомедицинских технологиях и приборостроении) реализует проект «Теоретическое и экспериментальное изучение механизмов реализации «обратного» ультразвукового капиллярного эффекта как фактора повышения эффективности восстановительного лечения больных с осложнёнными послеоперационными ранами». В последние годы этот проект финансируется грантом РФФИ.

Проводимые исследования основываются на изучении обратного ультразвукового капиллярного эффекта – явления, обеспечивающего экстракцию (удаление) патологического содержимого, образующегося в результате инфицирования раны после серьёзных травм или послеоперационных осложнений из инфицированной биоткани под действием ультразвука.

Проведённые исследования в рамках выполнения данного проекта позволяют заложить основу для создания новых и усовершенствования существующих ультразвуковых медицинских приборов для хирургии и консервативной терапии. Созданные на базе проведённых исследований медицинские приборы обеспечивают более быстрое и более полное удаление патологического содержимого из ран.

Проект реализуется под руководством доктора технических наук, заместителя директора по научной работе БТИ АлтГТУ, профессора кафедры машин и аппаратов химических и пищевых производств Владимира Хмелёва. Ответственным исполнителем проекта является кандидат технических наук, доцент кафедры Роман Голых, заложивший теоретические основы удаления патологического содержимого с помощью обратного ультразвукового капиллярного эффекта. Разработкой электроники нового аппарата занимается группа радиоинженеров под руководством Романа Барсукова, создание новых ультразвуковых инструментов для прибора ведет доцент кафедры, к.т.н. Виктор Нестеров. Кроме того, в состав исполнителей проекта входят студенты 2 курса направления подготовки «Приборостроение» Роман Лопатин и Вячеслав Минаков, студентка 1 курса магистратуры направления подготовки «Информационные системы и технологии» Алиса Шепелева, а также выпускники Бийского технологического института Владислав Шакура и Галина Боброва.

Созданием и подготовкой производства медицинских аппаратов занимается малое инновационное предприятие «Центр ультразвуковых технологий АлтГТУ».

Со стороны научно-производственного предприятия ООО «НПП «Метромед» проект реализуется под руководством кандидата технических наук, заслуженного изобретателя РФ, академика РАМТН, генерального директора предприятия Валерий Педдер.

Добавим, Бийский технологический институт сотрудничает с ООО «НПП «Метромед» более 15 лет. Совместно учеными разработана серия ультразвуковых приборов, которые используются во множестве медицинских учреждений страны. Наиболее известные из них прибор «Тонзиллор» для лечения заболеваний лор-органов, прибор «Кавитон» для профилактики и лечения ран и раневой инфекции различного происхождения, прибор «Онкодест» для хирургического удаления поверхностных новообразований, санации ран, в том числе гнойно-некротических.