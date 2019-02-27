Не прошло и трех лет. Питерский бизнесмен все еще лелеет мечту о метро в Барнауле

Новости 27.02.2019 10:11 1454

Бизнесмен из Санкт-Петербурга Ринат Бичурин не оставляет надежду построить в Барнауле частное надземное метро и вновь просит чиновников дать на это разрешение. Подобные обращения он уже рассылал в 2015 и 2016 годах.

В своем письме, разосланном в краевые СМИ, он указывает четыре следующих пункта:

Для решения транспортной проблемы в Барнауле требуется построить в короткий срок от 20 км линий метро;

В федеральном, региональном и городском бюджетах нет денег на строительство метро в Барнауле и Алтайском крае в необходимом объеме;

Следует строить во много раз менее затратное надземное метро за счет частного финансирования без участия государственного сектора;

Надземный метрополитен должен находиться в частной собственности и управляться частной компанией в виде публичного акционерного общества (ПАО).

По словам Бичурина, в Барнауле существует огромная потребность в строительстве линий метро. Он считает, что существующие виды транспорта в краевой столице не справляются с перевозкой пассажиров.

«Статус региональной столицы с населением свыше 500 тыс. человек позволяет претендовать на развитие современных видов скоростного общественного транспорта. Ориентируясь по цифрам обеспеченности линиями метро на города развитых стран мира (Лондон, Нью-Йорк и др.) с учетом населенности города, следует иметь в Барнауле от 20 км до 80 км линий», - говорит бизнесмен.

Также он рассказал, что стоимость создания подземного метрополитена протяженностью 10 км составит более 50 млрд рублей.

«Следует учесть, что годовой бюджет Барнаула не более 15 млрд рублей, а Алтайского края - около 100 млрд рублей...Таких трат Алтайский край и Барнаул не могут себе позволить. Дефицит краевого и городского бюджетов достигает существенных сумм. В Барнауле следует решать транспортную проблему за счет частного сектора, то есть метро должно строиться за счет частных инвестиций и находиться в частной собственности», - добавил он.

Кроме того, Ринат Бичурин разъяснил, что затраты на строительство надземного метро в 20 раз меньше, чем на строительство подземного метрополитена. Оно дешевле в эксплуатации, безопаснее и комфортабельнее для пассажиров, а также не потребует государственных дотаций и субсидий за время своего существования. Низкие затраты позволят перевозить барнаульцев по минимальным тарифам.

По мнению барнаульских экспертов, идея строительства надземного метро в городе в данный момент не осуществима. Это объясняется как высокими затратами на проект, так и отсутствием необходимости в таком виде транспорта.