Директор фирмы в Заринске осужден за преступление в отношении малолетних девочек

27.02.2019 9:55 742

Жителя Заринска признали виновным в совершении сексуального преступления в отношении двух малолетних девочек. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета России по Алтайскому краю.

Приговор обвиняемому уже вынесен. 43-летнего мужчину осудили за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенные в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста).

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Следствие и суд установили, что в июле 2018 года, находясь в своем автомобиле рядом с детской площадкой, расположенной в одном из дворов жилого дома, мужчина совершил иные действия сексуального характера в присутствии двух 9-летних девочек. Свидетелем происшествия стала жительница дома. Преступник с места событий скрылся.

СУСК отмечает, что мужчина свою вину признал лишь частично. По его словам, у него не было умысла совершать противозаконные действия в присутствии детей.

Защитник подсудимого характеризовала его как примерного семьянина и директора успешного предприятия города. Однако следствие установило его вину и подкрепило доказательства преступления результатами судебных экспертиз, показаниями потерпевших и свидетелей, а также записями с камер видеонаблюдения. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.