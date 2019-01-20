Журналисты побывали на новой котельной в проблемном районе Алтайского края

Новости 20.01.2019 20:11 2052

В селе Шумановка Немецкого национального района 28 декабря прошлого года запустили новую модульную котельную. Посмотреть, как она работает отправились местные журналисты.

Как пишет районная газета «Neue Zeit/Новое время», в новой котельной три котла, два работают, один - в резерве. Завершаются работы на угольном складе. Уголь в котельную подает транспортер.

Старую котельную законсервируют.

Как ранее писал «Политсибру», в Шумановку из бюджета региона перечислили 12 млн рублей на решение проблем с отоплением. Люди жаловались на холод еще осенью 2017 года, переживали, что аварийную котельную не успеют отремонтировать и запустить до морозов. Ее обесточили из-за долгов перед энергетиками, и готовиться к зиме начали только в середине сентября. Так отопительный сезон стартовал с опозданием.

В период с 30 января по 2 февраля 2018 года в соседнем селе Кусак неоднократно происходили порывы трубопровода. Без тепла были 375 жилых домов. По результатам проверки о нарушениях теплоснабжения в Кусаке возбудили уголовное дело.