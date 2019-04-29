Краевой СПИД-Центр провел тренинг со студентами Алтайской академии гостеприимства

Новости 25.11.2018 23:15 518

На базе КГБУЗ «Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» состоялся семинар-тренинг по основным вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Участниками обучения, уже во второй раз в этом месяце, стали студенты 1 курса Алтайской академии гостеприимства.

Алтайский краевой центр СПИД на протяжении последних трех лет тесно сотрудничает с Алтайской академией гостеприимства по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и пропаганде здорового образа жизни, привлекая к этой работе добровольцев из числа учащихся. В ходе тренинга использовались интерактивные формы обучения – ролевые игры и упражнения, дискуссия, просмотр тематического видеоролика. Участники проявили большой интерес и активно участвовали в семинаре. Ведущая семинара-тренинга – врач-эпидемиолог отдела профилактики Центра СПИД Светлана Федина ответила на все интересующие вопросы, а в завершении встречи провела экскурсию по Центру, познакомив ребят с особенностями работы учреждения и предоставляемыми услугами по оказанию медико – социальной помощи населению.

В семинаре приняло участие 28 человек.

За более подробной информацией обращаться в отдел профилактики по тел: 33-46-99