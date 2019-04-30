Агент по продажам Барнаульского аэропорта несколько лет завышала цены на билеты

Бывший агент по продаже авиабилетов АО «Авиационное предприятие «Алтай» обвиняется в мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО.
По версии правоохранителей, обвиняемая на протяжении 2014-2017 годов завышала стоимость авиабилетов различных авиакомпаний, в результате чего похитила почти 500 тысяч рублей.
Вину она признала полностью и ходатайствовала о рассмотрении дела в порядке особого судопроизводства. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Барнаула.