Агент по продажам Барнаульского аэропорта несколько лет завышала цены на билеты

Новости 26.01.2019 16:07 790

Бывший агент по продаже авиабилетов АО «Авиационное предприятие «Алтай» обвиняется в мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО.

По версии правоохранителей, обвиняемая на протяжении 2014-2017 годов завышала стоимость авиабилетов различных авиакомпаний, в результате чего похитила почти 500 тысяч рублей.

Вину она признала полностью и ходатайствовала о рассмотрении дела в порядке особого судопроизводства. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Барнаула.