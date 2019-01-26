Алтайской чиновнице пришлось объясняться за слова о завышенных требованиях учителей

Новости 26.01.2019 13:51 1719

Начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова в интервью порталу Amic.ru сделала смелое заявление. Она сравнила желание молодого учителя получать достойную зарплату с потребностью иметь Mercedes.

Цитату Четошниковой разобрали многие федеральные СМИ. Чиновнице пришлось объясняться. На вопрос «Но когда начинающий учитель получает 9 тысяч рублей, его раздражают ваши схемы и программы. И он готов идти на баррикады. Как ему быть?» она заявила так:

«Завышенные требования — это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу Mercedes. Адекватность должна быть во всем. Наша задача — работать с молодежью в этом вопросе»

Комментируя РИА «Новости» свое высказывание она сказала, что ее мнение «сформировано исключительно на личном опыте».

«Так сложилось, что быстро и само все в ней не получалось. Учеба, упорная работа. Не всегда думалось о зарплате, были задачи и цели, к которым я шла своими знаниями, упорством, потом уже опытом», - заявила Четошникова.

Она подчеркнула, что ей хочется, чтобы молодежь жила лучше и имела все для реализации своего таланта и потенциала, получая за это достойную оплату.

«Поэтому, конечно, хочется всего и быстро. Наверное, старшим поколениям это не привычно, но это лишь означает, что мне следует быть более чувствительной к современным требованиям. И если мы сделаем так, что уже нынешняя молодежь сможет себе позволить Mercedes, значит, наша работа была эффективной», - резюмировала Четошникова.

До назначения на нынешний пост Екатерина Четошникова работала в должности проректора по воспитательной работе Алтайского государственного педагогического университета. Также она была руководителем комиссии по развитию добровольчества, делам молодежи и патриотическому воспитанию Общественной палаты Алтайского края, руководителем краевого ресурсного центра поддержки добровольчества.