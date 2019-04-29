Политические риски и перспективы Виктора Томенко

Мнения 30.11.2018 15:05 556

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко всерьез намерен вступить в партию «Единая Россия». В этом «Политсибру» заверили собственные источники. Но чем может обернуться для главы региона, привычного для всех технократа, смена статуса «беспартийного» на звание единоросса?

Напомним, что на выборы Томенко выдвигался от «Единой России» и еще до своего назначения в одном из интервью заявил о планах вступить в ряды правящей партии в случае победы.

Беспартийность губернаторов в России – это, скорее, исключение из правила. На данный момент в стране насчитывается чуть более десятка беспартийных региональных глав, например, в Республиках Карелия, Коми, Марий Эл, Томской Ярославской, Ивановской, Костромской, Тверской, Челябинской, Ярославской областях, и не только.

Политолог, доцент кафедры политологии АлтГУ Ярослава Шашкова в разговоре с «Политсибру» заметила, что вступление Томенко в партию «Единая Россия» откроет, скорее, не какие-то возможности для него лично, а для партии. Членство в «ЕР», по ее мнению, будет не столько политическим шагом, сколько просто определенной галочкой в биографии регионального главы.

«В данном случае он в какой-то мере даже имиджево проиграет в плане политики крае, потому что как беспартийный он может себя позиционировать как дистанцирующийся от всех политических сил, как равноудаленный с точки зрения политических убеждений, как технократ, который призван решать проблемы. Ни одна оппозиционная политическая сила формально не может в таком случае упрекнуть его в том, что он действует с позиции правящей партии. Представители же «Единой России» уже высказывали мнение о том, что отсутствие губернатора в рядах партии создает проблемы партийного контроля за его деятельностью. Поэтому в данном случае для налаживания отношений дальнейших с единороссами ему просто, скорее всего, придется вступить в «ЕР», - предположила политолог.

Она также отметила, что беспартийность губернатора создаёт некую проблему для его внешнего имиджа, потому что большая часть губернаторов страны является членами партии. По ее мнению, Томенко может вступить в ряды единороссов, чтобы вписаться в общие политические тренды и тем самым расширить для себя возможности решения каких-то проблем на федеральном уровне.

«Мы помним о том, что экс-губернатор края Александр Карлин тоже долгое время не был членом партии, и только накануне выборов в Госдуму был вынужден вступить в ее ряды. Все понимают, что это в определённой степени не столько личные движения, сколько объективные условия ситуации», - сказала эксперт.

Она подчеркнула, что, если губернатор вступает в партию, вице-губернаторы или министры вполне могут и не принадлежать к какой-либо из партий, ведь должен быть некий баланс сил внутри региона, чтобы избегнуть лишних обвинений в предвзятости.

«Для нашего края примечательно то, что многие заместители превратились в министров. При этом заместители министров – это административная элита второго-третьего уровня, для них не важен политический статус, они должны быть профессионалами своего дела. Их приход на первые должности подчеркивает некий технократизм процессов, поэтому вполне нормально, если часть министров не будет принадлежать или не принадлежит на данный момент к каким-то партиям. При этом на федеральном уровне министр обязательно должен быть партийным», - считает собеседница.

Она предположила, что в скором времени будет понятен тренд либо на политизацию управления краем, либо на ее технократизацию.