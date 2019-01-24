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Главное
Скандал с декларациями Вторая волна закрытия ТЦ ЕДГ-2019 Да будет свет!
Скандал с декларациями
Вторая волна закрытия ТЦ
ЕДГ-2019
Да будет свет!

Вторая волна закрытия ТЦ

Вопреки словам арендатора, «ГеоМаркет» остается закрытым по решению суда

Вопреки словам арендатора, «ГеоМаркет» остается закрытым по решению суда

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Суд разрешил возобновить работу барнаульского ТЦ «ГеоМаркет»

Суд разрешил возобновить работу барнаульского ТЦ «ГеоМаркет»

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Детские игровые зоны в ТРЦ GALAXY по-прежнему останутся «на замке»

Детские игровые зоны в ТРЦ GALAXY по-прежнему останутся «на замке»

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Собственники «Сибэнергомаша» получили отсрочку, чтобы доказать безопасность ДК

Собственники «Сибэнергомаша» получили отсрочку, чтобы доказать безопасность ДК

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9 фактов о барнаульском ДК «Сибэнергомаш»

9 фактов о барнаульском ДК «Сибэнергомаш»

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Прокуратура требует закрыть ДК «Сибэнергомаш» в Барнауле

Прокуратура требует закрыть ДК «Сибэнергомаш» в Барнауле

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Суд временно закрыл барнаульский ТЦ «ГеоМаркет»

Суд временно закрыл барнаульский ТЦ «ГеоМаркет»

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Прокуратура рассказала о причинах закрытия двух игровых зон в ТРЦ «Галактика»

Прокуратура рассказала о причинах закрытия двух игровых зон в ТРЦ «Галактика»

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Суд вновь запретил открыть Дворец спорта в Барнауле

Суд вновь запретил открыть Дворец спорта в Барнауле

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