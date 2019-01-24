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Скандал с декларациями
Вторая волна закрытия ТЦ
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Скандал с декларациями
Вторая волна закрытия ТЦ
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Вторая волна закрытия ТЦ
Вопреки словам арендатора, «ГеоМаркет» остается закрытым по решению суда
23 янв. 2019 г.
0
Суд разрешил возобновить работу барнаульского ТЦ «ГеоМаркет»
22 янв. 2019 г.
0
Детские игровые зоны в ТРЦ GALAXY по-прежнему останутся «на замке»
18 янв. 2019 г.
0
Собственники «Сибэнергомаша» получили отсрочку, чтобы доказать безопасность ДК
17 янв. 2019 г.
0
9 фактов о барнаульском ДК «Сибэнергомаш»
15 янв. 2019 г.
0
Прокуратура требует закрыть ДК «Сибэнергомаш» в Барнауле
14 янв. 2019 г.
0
Суд временно закрыл барнаульский ТЦ «ГеоМаркет»
24 дек. 2018 г.
0
Прокуратура рассказала о причинах закрытия двух игровых зон в ТРЦ «Галактика»
21 дек. 2018 г.
0
Суд вновь запретил открыть Дворец спорта в Барнауле
19 дек. 2018 г.
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