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Скандал с декларациями
Вторая волна закрытия ТЦ
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Скандал с декларациями
Вторая волна закрытия ТЦ
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Скандал с декларациями
ЕР-11, СР-2, ЛДПР-1: обнародованы имена всех фигурантов декларационного скандала в Барнаульской думе
24 янв. 2019 г.
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В алтайском селе из-за проблем с декларациями досрочно распустили Совет депутатов
21 янв. 2019 г.
0
Эффект домино: почему в Алтайском крае все больше мундепов рискуют досрочно потерять свой мандат
18 янв. 2019 г.
0
Прокуратура намерена «изгнать» половину новоалтайских депутатов из-за ошибок в декларациях
18 янв. 2019 г.
0
Бийчане потребовали лишить мандатов депутатов, допустивших ошибки в декларациях
14 янв. 2019 г.
0
Ветхий дедов дом втянул главного барнаульского единоросса в судебные тяжбы
11 янв. 2019 г.
0
Публичные персоны закрытого режима: почему барнаульский суд решил оградить депутатов от внимания СМИ
10 янв. 2019 г.
0
Судебное заседание по делу «провинившихся» депутатов БГД закрыли от прессы
10 янв. 2019 г.
0
«Dura lex sed lex»: в «Единой России» прокомментировали ситуацию с декларациями депутатов БГД
27 дек. 2018 г.
0
Бийская прокуратура настаивает на лишении 17 депутатов гордумы их мандатов
27 дек. 2018 г.
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Не виноватые мы. Барнаульские депутаты пояснили ошибки в своих декларациях
25 дек. 2018 г.
0
Все, что нажито непосильным трудом: прокуратура через суд заставит барнаульских депутатов сложить по
24 дек. 2018 г.
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