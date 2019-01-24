О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями Вторая волна закрытия ТЦ ЕДГ-2019 Да будет свет!
Скандал с декларациями
Вторая волна закрытия ТЦ
ЕДГ-2019
Да будет свет!

Скандал с декларациями

ЕР-11, СР-2, ЛДПР-1: обнародованы имена всех фигурантов декларационного скандала в Барнаульской думе

ЕР-11, СР-2, ЛДПР-1: обнародованы имена всех фигурантов декларационного скандала в Барнаульской думе

0
В алтайском селе из-за проблем с декларациями досрочно распустили Совет депутатов

В алтайском селе из-за проблем с декларациями досрочно распустили Совет депутатов

0
Эффект домино: почему в Алтайском крае все больше мундепов рискуют досрочно потерять свой мандат

Эффект домино: почему в Алтайском крае все больше мундепов рискуют досрочно потерять свой мандат

0
Прокуратура намерена «изгнать» половину новоалтайских депутатов из-за ошибок в декларациях

Прокуратура намерена «изгнать» половину новоалтайских депутатов из-за ошибок в декларациях

0
Бийчане потребовали лишить мандатов депутатов, допустивших ошибки в декларациях

Бийчане потребовали лишить мандатов депутатов, допустивших ошибки в декларациях

0
Ветхий дедов дом втянул главного барнаульского единоросса в судебные тяжбы

Ветхий дедов дом втянул главного барнаульского единоросса в судебные тяжбы

0
Публичные персоны закрытого режима: почему барнаульский суд решил оградить депутатов от внимания СМИ

Публичные персоны закрытого режима: почему барнаульский суд решил оградить депутатов от внимания СМИ

0
Судебное заседание по делу «провинившихся» депутатов БГД закрыли от прессы

Судебное заседание по делу «провинившихся» депутатов БГД закрыли от прессы

0
«Dura lex sed lex»: в «Единой России» прокомментировали ситуацию с декларациями депутатов БГД

«Dura lex sed lex»: в «Единой России» прокомментировали ситуацию с декларациями депутатов БГД

0
Бийская прокуратура настаивает на лишении 17 депутатов гордумы их мандатов

Бийская прокуратура настаивает на лишении 17 депутатов гордумы их мандатов

0
Не виноватые мы. Барнаульские депутаты пояснили ошибки в своих декларациях

Не виноватые мы. Барнаульские депутаты пояснили ошибки в своих декларациях

0
Все, что нажито непосильным трудом: прокуратура через суд заставит барнаульских депутатов сложить по

Все, что нажито непосильным трудом: прокуратура через суд заставит барнаульских депутатов сложить по

0