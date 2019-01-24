Скандал с декларациями

ЕР-11, СР-2, ЛДПР-1: обнародованы имена всех фигурантов декларационного скандала в Барнаульской думе 24 янв. 2019 г.

В алтайском селе из-за проблем с декларациями досрочно распустили Совет депутатов 21 янв. 2019 г.

Эффект домино: почему в Алтайском крае все больше мундепов рискуют досрочно потерять свой мандат 18 янв. 2019 г.

Прокуратура намерена «изгнать» половину новоалтайских депутатов из-за ошибок в декларациях 18 янв. 2019 г.

Бийчане потребовали лишить мандатов депутатов, допустивших ошибки в декларациях 14 янв. 2019 г.

Ветхий дедов дом втянул главного барнаульского единоросса в судебные тяжбы 11 янв. 2019 г.

Публичные персоны закрытого режима: почему барнаульский суд решил оградить депутатов от внимания СМИ 10 янв. 2019 г.

Судебное заседание по делу «провинившихся» депутатов БГД закрыли от прессы 10 янв. 2019 г.

«Dura lex sed lex»: в «Единой России» прокомментировали ситуацию с декларациями депутатов БГД 27 дек. 2018 г.

Бийская прокуратура настаивает на лишении 17 депутатов гордумы их мандатов 27 дек. 2018 г.

Не виноватые мы. Барнаульские депутаты пояснили ошибки в своих декларациях 25 дек. 2018 г.