Новосибирский губернатор без «политической подоплеки» поддержит Локтя на выборах мэра 16 янв. 2019 г.

«Операция «Губернатор». Избирком назвал ключевые выборы в Республике Алтай 12 янв. 2019 г.

Анатолий Локоть будет участвовать в выборах мэра Новосибирска 10 янв. 2019 г.

Какие избирательные кампании ждут Алтайский край в 2019 году? 24 дек. 2018 г.

Двух «жириновцев» предлагают на пост мэра Новосибирска 21 дек. 2018 г.

«Партия роста» планирует в 2019 году выдвинуть кандидата на пост главы Республики Алтай 20 дек. 2018 г.