Алтай и Кузбасс договорились повышать качество жизни людей

Новости 25.01.2019 18:41 274

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и Кемеровской области Сергей Цивилев встретились в Москве 25 января, чтобы подписать соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Оно должно способствовать в конечном итоге повышению уровня жизни людей обоих субъектов.

Новое соглашение между регионами приняли с учетом современных реалий и планов развития на ближайшую перспективу, подчеркивают в пресс-службе правительства Алтайского края. Помимо того, что документ позволит укрепить сложившиеся экономические, социальные, культурные и другие связи, но также и «в человеческих взаимоотношениях», отметил Виктор Томенко.

«Это очень важно, чтобы региональные власти могли гарантировать людям возможность удобного, комфортного, беспрепятственного взаимодействия, поездок друг к другу, обмена товарами и услугами», - заметил губернатор края.

Сергей Цивилев добавил, что этим соглашением губернаторы намерены дать давним отношениям новый импульс.

«Предстоят масштабные задачи по реализации майских указов президента России, и мы намерены исполнять их вместе. Наверное, самое важное, что мы хотим сделать: чтобы у наших жителей были благополучие и достаток, повысить качество жизни людей», - сказал Сергей Цивилев.

Среди направлений, по которым будут сотрудничать Алтай и Кузбасс, отмечена сфера транспорта, информационных коммуникаций, промышленности, агропромышленного комплекса, торговля и услуги, архитектура и строительство и так далее.

«Во многом алтайская продукция машиностроения, в том числе сельхозмашиностроения, востребована в Кемеровской области. С другой стороны, некоторые наши крупные предприятия промышленности, сельского хозяйства, научные учреждения не могут нормально развиваться без взаимодействия с предприятиями Кемеровской области. Поэтому нам нужно поддержать наших производственников, создать им условия наибольшего благоприятствования. Этим мы и будем заниматься», - отметил Томенко.

Кстати, туризм, по мнению руководителей регионов, тоже получит новый толчок.