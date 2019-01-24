Барнаульская гордума приняла бюджет на следующий год во втором чтении

Новости 30.11.2018 18:58 41

Депутаты Барнаульской городской Думы рассмотрели проект бюджета города на 2019 год, доработанный с учетом поступивших предложений. В связи с принятием в первом чтении Закона Алтайского края о краевом бюджете, доходы бюджета города увеличены, сообщили в городской администрации.

Доходы города будут увеличены за счет поступлений из вышестоящих бюджетов: в 2019 году на 810,4 млн. рублей, в 2020 году на 518,2 млн. рублей, в 2021 году – 528,7 млн. рублей. Расходная часть бюджета была представлена в программном формате. Кроме этого продолжается реализация 20 муниципальных программ.

Согласно проекту, приоритетность социальной сферы сохраняется. Город увеличит объем средств на оплату труда бюджетникам на 74 млн. рублей.

Ко второму чтению предусмотрены дополнительные средства - 40 млн. рублей, которые позволят провести ремонт в 18 многоквартирных домах.

Большинство депутатов Барнаульской городской Думы проголосовали за принятие решения «О бюджете города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Основные параметры бюджета города утверждены по доходам на 2019 год – 12 025,3 млн. рублей, расходам — 12 711,6 млн. рублей, с дефицитом бюджета — 686,3 млн. рублей.