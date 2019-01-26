«Росводоканал Барнаул» провел День открытых дверей

Новости 30.11.2018 19:34 56

В Центре обслуживания абонентов (ЦОА) Барнаульского водоканала прошел День открытых дверей, приуроченный к двухлетию образования центра.

В этот день ЦОА посетили более 140 абонентов. Для них провели личный прием коммерческий директор Татьяна Колганова, представитель производственно-технической дирекции Марина Трофимова и дирекции по правовым вопросам Екатерина Разумнова.

Жителей интересовали вопросы, связанные с порядком начисления платежей за водоснабжение и водоотведение, сроками оплаты, установки и поверки приборов учета, получения технических условий на присоединение к сетям. Часть запросов была связана с услугами по строительству и ремонту трубопроводов и колодцев, лабораторному анализу воды.

Также посетители оценили качество работы Центра обслуживания абонентов, ответив на вопросы анкеты. Практически не было замечаний к качеству обслуживания, а недостатком потребители посчитали место расположения. Водоканал стремится к повышению удобства для абонентов и к тому, чтобы им для получения услуг не приходилось посещать ЦОА лично. Сегодня компания активно развивает другие способы взаимодействия с клиентами. Показания счетчиков можно передать через SMS по номеру +7-913-028-22-00 или на сайте предприятия www.barnaulvodokanal.ru, а также оформить заявку на присоединение к сетям. На вопросы жителей всегда готовы ответить сотрудники call-центра компании по тел. 28-22-00. Кроме того, все посетители ЦОА могли принять участие в беспроигрышной лотерее и получить призы с символикой компании.