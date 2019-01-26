Счетная палата РФ: 8,4 млрд рублей на охрану и развитие Байкала потрачены неэффективно

Новости 30.11.2018 20:15 49

Счетная палата РФ совместно с КСО Иркутской области и Республики Бурятия проверила реализацию федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» в 2015-2018 годах. Экологическая обстановка на озере продолжает ухудшаться, говорится в сообщении Счетной палаты.

Государственным заказчиком-координатором ФЦП является Минприроды России. В сообщении палаты говорится о том, что потраченные на реализацию программы 8,4 млрд рублей буквально ушли впустую: «экологическая обстановка в районе озера Байкал не только не улучшилась, но продолжает ухудшаться, что создает риски недостижения целей ФЦП».

«Минприроды России не обеспечило надлежащую координацию деятельности государственных заказчиков ФЦП. Финансовые ресурсы и целевые индикаторы ФЦП между собой не увязаны, достоверность установленных индикаторов не подтверждена. Средства, выделенные на ее реализацию, расходуются зачастую без достижения ожидаемого результата», – сообщил на коллегии директор департамента Счетной палаты Сергей Нероев.

В отчетности министерства указано, что из девяти пунктов программы в 2015 году не достигнуто шесть, в 2016 году – семь, а в 2017 году – четыре. Кроме этого, в прошлом году два показателя были выполнены из-за корректировки их значений под фактически ожидаемые.

Как полагает ведомство, причиной провала программы стало несоблюдение сроков ввода в эксплуатацию объектов: в 2014-2017 годах из 17 объектов в срок были введены только пять.

«Сохраняются риски, что не будут достигнуты результаты мероприятий ФЦП по ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов, загрязняющих воды р. Селенга и экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината (г. Закаменск). Несмотря на то, что за период с 2012 по 2018 г. на их реализацию было израсходовано 1,3 млрд руб, по данным Росприроднадзора и Роспотребнадзора, содержание нефтепродуктов в воде р. Селенга по состоянию на май 2018 г. в 7,7 раз превышает фоновую пробу, а химические вещества, содержащиеся в воздухе г. Закаменска, представляют угрозу здоровью его жителей, увеличивая число болезней органов дыхания, центральной нервной системы, системы крови, почек и эндокринной системы», - говорится в сообщении.

Также в Счетной палате опасаются, что при данных обстоятельствах будет крайне сложно ликвидировать негативное воздействие отходов, которые накопились в результате деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Для исправления ситуации в Минприроды создали координирующее подразделение, которое будет заниматься мониторингом реализации программы по Байкалу.

Коллегия Счётной палаты приняла решение направить: представления в Минприроды России и Минстрой России; обращение - в Генеральную прокуратуру; информационные письма – в Правительство Российской Федерации, правительства Иркутской области и Республики Бурятия. Отчет о результатах проверки будет направлен в палаты Федерального Собрания.