ДТП в Республике Алтай унесло жизнь человека

Новости 30.11.2018 20:55 42

Полицейские в Майминском районе Республики Алтай проводят проверку по факту ДТП. При столкновении двух легковых авто погиб один человек, еще пятеро пострадали, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В селе Майма 29 ноября водитель автомобиля Toyota Cresta, выезжая с второстепенной дороги на главную, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21103». На месте происшествия погибла пассажирка автомобиля Toyota - женщина 1972 года. Еще пятеро пострадавших были доставлены в Республиканскую больницу с различными травмами.

В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.