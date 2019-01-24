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ДТП в Республике Алтай унесло жизнь человека

Новости
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Полицейские в Майминском районе Республики Алтай проводят проверку по факту ДТП. При столкновении двух легковых авто погиб один человек, еще пятеро пострадали, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В селе Майма 29 ноября водитель автомобиля Toyota Cresta, выезжая с второстепенной дороги на главную, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21103». На месте происшествия погибла пассажирка автомобиля Toyota - женщина 1972 года. Еще пятеро пострадавших были доставлены в Республиканскую больницу с различными травмами.

В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка, устанавливаются  обстоятельства произошедшего.

Автор: Анна Перевощикова

Фото: 04.мвд.рф

#республика алтай