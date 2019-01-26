Как голубевод голубеводу. Александр Романенко провел личный прием с жителями Алтайского края

Новости 30.11.2018 21:12 44

30 ноября в региональной общественной приемной «Единой России» секретарь реготделения Александр Романенко провел личный прием граждан. Жители пришли не только с просьбами, но и благодарностями.

Вместе с бабушкой и своим руководителем пришел воспитанник детского экологического центра 14-летний Валентин. Юный ученый занимается в экологическом центре с первого класса и изучает животный мир. Сейчас школьник делает упор на орнитологию – исследует алтайских голубей, а также биографию земляка, известного голубевода Вадима Романова. Валентин хочет сам в будущем разводить голубей, поделился он с Александром Романенко.

Чтобы поощрить мальчика за успехи (он неоднократно побеждал на всероссийских и краевых олимпиадах и конкурсах), а также для дальнейшей работы над исследованиями, наставник юного ученого обратилась с просьбой подарить ему электронную книгу.

«Давайте мы не только электронную книгу подарим, но и найдем книгу про голубей. Это правильно, что ты хочешь разводить голубей. Мне уже 60 лет, я с такого же возраста, как ты держу голубей. Куда бы не ездил, они всегда со мной. Соседи удивляются, когда взрослый дядька с шестом бегает по огороду», - поделился Романенко. Также он похвалил юного исследователя за желание и настойчивость в работе.

Также на прием к секретарю реготделения «Единой России» приехали работники культуры Залесовского района. Они попросили поддержать их заявку на участие в партийном проекте «Культура малой Родины», по которому модернизируют сельские ДК.

Председатель районного комитета по культуре Светлана Звонкова рассказала, что заявку на ремонт районного Дома культуры уже подали в министерство культуры края. В ДК рассчитывают заменить окна, двери, сделать туалеты и так далее. Все сметные документы готовы. На работы потребуется немногим больше 3 млн рублей. Но чуть позже в районе узнали, что можно было рассчитывать на 5 млн, и решили дополнить заявку еще и заменой кресел в зрительном зале и его частичным ремонтом. Зал рассчитан на 300 мест, там также занимаются и школьники - воспитанники местных народных театров, поэтому создание комфортных условий особенно важно.

«Мы хотели бы, Александр Алексеевич, обратиться к вам с просьбой поддержать нашу заявку», - попросила Светлана Звонкова. Романенко отметил, что реготеделение «Единой России» отрабатывает заявки совместно с краевым минкультом, поэтому вопрос обещал решить. В следующем году Залесовскому району 95 лет и обновленный Дом культуры будет отличным подарком, добавил Романенко.

Тем более что жители уже и сами неплохо поработали. В этом году в Залесовском районе перекрыли крыши у пяти ДК за счет средств районного бюджета. Причем материалы предоставили местные компании, а главы поселений собрали бригады жителей, которые безвозмездно заменили кровли.

Александр Романенко также напомнил, что можно принять участие в программе поддержки местных инициатив. Кстати, в районе по этому проекту в прошлом году уже отремонтировали один ДК и рассчитывают получить средства на ремонт еще двух.

На прием залесовцы пришли не с пустыми руками. Они подарили Александру Романенко книгу об истории, культуре и быте района.