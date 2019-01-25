«Алтайэнергосбыт» предлагает широкий выбор электротехнической продукции по выгодным ценам

Новости 03.12.2018 16:30 71

АО «Алтайэнергосбыт» предлагает более 10 тысяч наименований электротехнической продукции по низким ценам.

В наличии и под заказ можно приобрести приборы учёта, светотехнику, электроустановочные изделия, кабельную продукцию и многое другое. Действует гибкая система скидок.

Подробности предложения в клиентских офисах компании в каждом районном центре и городах Алтайского края и Республики Алтай.

Для абонентов Алтайского края: тел. +7 (3852) 560-660. Для абонентов Республики Алтай: тел. +7 (38822) 20-570.

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