Алтайские дорожники рассказали о непростом ноябре

Новости 30.11.2018 21:50 44

Календарная зима почти наступила, но уже месяц дорожные организации работают на федеральных дорогах в усиленном режиме. Их задача – обеспечить безопасный и бесперебойный проезд в любую погоду. О том, как они с этим справляются, рассказал заместитель начальника ФКУ Упрдор «Алтай» Владимир Дубровский.

– Владимир Алексеевич, сибиряки часто шутят, что, мол, зима опять пришла неожиданно. А как для федеральных дорожников?

– Мы придерживаемся принципа, что сани нужно готовить летом. В план основных мероприятий входит локальный ремонт покрытия, заливка трещин, по необходимости обновляем разметку, особое внимание уделяем искусственным сооружениям. Все работы заканчиваем уже в сентябре. К ноябрю подрядчики формируют запас противогололедных материалов: для Алтайского края необходимая норма – 35 тонн песко-соляной смеси. Парк дорожной техники, задействованной на федеральных трассах, насчитывает 291 единицу, вся она тоже подготовлена заранее.

Не существует строго фиксированной даты, с которой мы должны перейти на зимний режим, – ориентируемся по обстановке. Но подрядчики готовы в любой момент. В Республике Алтай, например, на Семинском перевале, в этом году снег был уже в августе – дорожники работали. В Алтайском крае снегоочистка началась с 20 октября, на конец ноября уже израсходовано больше 12 тыс. тонн ПСС.

– Ноябрь выдался непростым для дорожных служб?

– В общем-то, ничего сверх тех задач, которые решаем каждую зиму. Хотя в первые и последние выходные месяца погодные условия были довольно сложными. Так, 3 ноября в ряде ДТП на Чуйском тракте, в районе поворота на Бийск, пострадало несколько десятков машин. Мы контролируем работу подрядчиков круглосуточно, при этом, если происходит нештатная ситуация, проверяем дополнительно. Для этого вся техника оснащена датчиками навигационной системы ГЛОНАСС. Выяснили, что на участке работали с трех ночи, когда начался снегопад, последний раз перед ДТП – за 40 минут.

Непросто было и 24-25 ноября, в воскресенье даже пришлось на три часа ограничить движение по Чуйскому тракту для большегрузного транспорта и рейсовых автобусов. Как раз в период закрытия снегоочистка и обработка покрытия идет в усиленном режиме, на дороге много тяжелой техники, и большегрузы могут создавать дополнительные угрозы, причем в зоне риска и сами водители фур, и все остальные. Так что мера необходимая для обеспечения безопасности, а решение принимают все ответственные ведомства совместно. Чтобы как-то сгладить неудобства от вынужденных простоев, мы организовали в крае 12 специальных стоянок для большегрузов – возле крупных объектов сервиса.

– Есть ли какие-то нормативы, регламентирующие, как быстро дорожники должны убрать снег?

– С сентября вступил в силу новый ГОСТ, который раньше носил рекомендательный характер. На расчистку от снега проезжей части, в зависимости от категории дороги, отводится 4-6 часов, срок отсчитывается с момента окончания снегопада или метели – и у наших подрядчиков с этим проблем, как правило, не возникает.

Сложнее обеспечить проезд, когда снег еще идет. Например, при сильном снегопаде для предупреждения образования снежного наката сначала по проезжей части могут распределять ПГМ и выдерживать их на поверхности 15-20 минут, а только после этого приступать к уборке. То есть сколько бы техники ни вышло на линию, моментально расчистить дороги не удастся. Но, конечно, помогает в работе система метеостанций: они позволяют строить прогнозы на ближайшее время, проводить обработку покрытия превентивно, заранее перенаправлять технику на сложные участки. Дежурный оперативно реагирует на меняющуюся обстановку: основная цель всех дорожников – обеспечить проезд в любых погодных условиях.