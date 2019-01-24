В Алтайском крае женщина и двое подростков устроили смертельную ловушку для инвалида

Новости 30.11.2018 22:10 48

В Алтайском крае жительница села Троицкое и двое несовершеннолетних детей признаны виновными в разбойном нападении и убийстве инвалида, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Следствие и суд установили, что 50-летняя женщина решила убить своего супруга, так как он перестал обеспечивать деньгами ее и 15-летнего пасынка. Она заранее спланировала убийство и решила привлечь к преступлению своего сына и его 16-летнего друга. Подростки согласились убить мужчину за последующее вознаграждение.

В начале января текущего года несовершеннолетние и мужчина отправились на окраину села под предлогом захоронения умершей собаки. Подростки заранее выкопали яму. Так как мужчина являлся инвалидом по слуху, он не смог услышать разговор юношей о способе убийства. Когда мужчина наклонился над ямой, чтобы положить в нее собаку, 16-летний подросток несколько раз ударил металлической трубой по голове мужчины. Тело погибшего дети сбросили в яму и закопали, забрав имеющиеся при нем деньги. Подростки забрали телефон погибшего и попытались найти его банковскую карту, чтобы снять деньги. Карту найти не удалось.

В ходе расследования женщина призналась в преступлении, а подростки неоднократно меняли свои показания и пытались переложить ответственность друг на друга.

По итогам экспертиз и других доказательств виновности преступников суд принял решение отправить женщину в колонию строгого режима на 13 лет, а подростков - на 9 лет в воспитательную колонию.