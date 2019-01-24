Грозят ли ВИЧ-инфицированным перебои с лекарствами в Алтайском крае в 2019 году?

Новости 30.11.2018 23:02 36

В Алтайском крае ежегодно растет количество заболевших ВИЧ, однако темпы прироста постепенно снижаются. При этом увеличивается обеспеченность пациентов в регионе антиретровирусной терапией, а в 2019 году, по мнению специалистов, не должно возникнуть проблем в поставках препаратов.

Как рассказал журналистам главврач Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Валерий Шевченко, на 1 октября в крае был кумулятивно зарегистрирован за весь период наблюдения за проблемой ВИЧ 29 тыс. 351 случай, в настоящее время в регионе проживает 20 тыс. 553 ВИЧ-инфицированных.

В основном болеют лица молодого, трудоспособного, репродуктивного возраста, но за последние два-три года в эпидемиологический процесс стали вовлекаться нередко и лица более старшего возраста, причем преобладают мужчины.

«Ежегодно на территории Алтайского кря регистрируется порядка 2-2,5 тысяч новых случаев. Если до 2010 года прирост был более значимый, то есть его темп был выше, то сейчас он несколько снизился. Но это нисколько не должно расхолаживать и говорить о том, что это тот результат, которого мы ожидали. Это, возможно, начало и подтверждение того, что мы на правильном пути», - сказал Шевченко.

Алтайский край находится во второй десятке среди всех регионов по распространенности ВИЧ и по выявленной заболеваемости в этом году. За весь период наблюдения за ВИЧ-инфекцией в крае женщинами с ВИЧ рождено 4254 ребенка, из них диагноз установлен у 297 человек.

По словам специалиста, изначально с захода проблемы на территорию региона так сложилось, что больше всего случаев заболевания наблюдается в Бийске и Рубцовске.

Главврач центра затронул также и довольно острую тему обеспеченности лекарствами. Он отметил, что антиретровирусная терапия обеспечивается за счет государства в рамках бесплатной выдачи необходимых лекарств для пациентов. Это финансовое обеспечение из года в год увеличивается. На сегодняшний день уже рассматривается перспектива того, что порядка 90% пациентов с ВИЧ-инфекцией в ближайшие пять лет будут иметь возможность получать антиретровирусную терапию.

«В начале года не только на территории Алтайского края, но по всей РФ, прокатилась волна жалоб и волнений о том, что не хватает лекарственных препаратов. Судя по промежуточным итогам 2018 года могу точно сказать, что в регионе не было ситуаций, когда для пациентов не было лекарств. Речь идет о том, что не все пациенты получают одинаковые препараты. Некоторых компонентов лечения для особых групп пациентов недоставало, но их можно было обоснованно компенсировать препаратами из другой группы. При этом не терялась эффективность схемы лечения. По итогу некоторых проблем с лекарствами, которые возникли в начале этого года, регион направил дополнительно около 40 млн рублей на лекарственное обеспечение пациентов с ВИЧ. Из года в год сумма увеличивается», - пояснил Шевченко.

Обеспеченность антиретровирусной терапией ВИЧ-инфицированных в Алтайском крае на сегодняшний день составляет 60%. В прошлом году этот показатель не достигал 40%.

«Мы прикладываем все усилия для того, чтобы в 2019 году не возникло проблем с лекарственным обеспечением ВИЧ-инфицированных пациентов. Мы не можем точно понимать, что произойдет завтра, но, предполагая, какие трудности могут возникнуть, мы делаем попытку их нивелировать, в том числе за счет создания резерва препаратов», - заявил специалист.

Среди основных направлений в противодействии распространению ВИЧ-инфекции он назвал информирование населения, раннее выявление случаев инфицирования, а также в качестве меры профилактики рассматривают вопрос о ранней терапии пациентов.