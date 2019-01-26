Погреб жительницы Камня-на-Оби затопило из-за порыва водопровода

Новости 16.01.2019 21:42 105

Вчера, 15 января, в Камне-на-Оби из-за порыва водопроводной трубы отключили от водоснабжения частные дома на улице Ворошилова. В доме одной из жительниц города был затоплен погреб, сообщили «Каменские известия».

Пожилая жительница дома по улице Ворошилова, 156 обнаружила, что весь двор залит водой. Позже выяснилось, что вода заполнила практически до верха подпол. В одном из домов по той же улице вода зашла в углярку.

По словам Александра Кунца, заместителя директора МУП «Каменские теплосети» по водоснабжению и водоотведению, вчера рабочие откачали воду из дома пожилой женщины. Несколько домов должны были подключить к водоснабжению до сегодняшнего утра.