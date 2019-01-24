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Виктор Томенко назначил двух новых медиа-чиновников

Новости
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко представил сотрудникам краевого управления связи и массовых коммуникаций министра цифрового развития и начальника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края. Ими стали Евгений Зрюмов и Евгений Нечепуренко, сообщили на сайте краевого правительства.

Начальником управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края 27 ноября назначен Евгений Нечепуренко. С 30 ноября до момента государственной регистрации управления он будет значиться временно исполняющим обязанности.

Евгений Зрюмов с 30 ноября назначен на должность министра цифрового развития и связи Алтайского края. До этого Зрюмов занимал должность проректора АлтГТУ по стратегическому развитию и международной деятельности.  

Напомним, краевое управление связи и массовых коммуникаций будет реорганизовано в министерство цифрового развития и управление печати и массовых коммуникаций. 

Автор: Анна Перевощикова

Фото: altairegion22.ru

#алтайский край