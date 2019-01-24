Алтайскую трассу перекрыли для движения из-за непогоды

Новости 30.11.2018 23:41 57

Сегодня, 30 ноября, «Алтайавтодор» принял решение перекрыть трассу до Белокурихи. Это связано с ухудшением погодных условий, сообщили в пресс-службе ГИБДД Алтайского края.

В связи с ухудшением погоды и в целях снижения рисков возникновения ДТП временно ограничено движение для всех видов транспорта на автодороге «Бийск - Белокуриха» (с 6 по 64 км). Как только погода улучшится, ограничение движения будет снято. О перекрытии других трасс в крае не сообщается.

По данным синоптиков на территории региона ожидаются мокрый снег и дождь, переходящий в снег, местами сильные осадки, метель, усиление ветра до 17-22 м/с, местами порывы 25-27 м/с, на дорогах сильная гололедица, снежные заносы.

Госавтоинспекция Алтайского края рекомендует жителям региона воздержаться от дальних поездок.