В Рубцовске 15-летняя школьница украла у подруги украшения на 270 тысяч рублей

Новости 25.01.2019 19:15 166

Следственный отдел по Рубцовску СУ СК РФ по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении пятнадцатилетней местной жительницы, обвиняемой в краже, совершенной в крупном размере. Девочка украла украшения у родителей подруги, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

В сентябре 2018 года подросток после школы пришла в гости к своей однокласснице. Она заметила в спальной комнате родителей подруги прозрачную коробочку с золотыми изделиями и решила похитить ценности. Девочка незаметно положила коробку в карман куртки и ушла домой. Украшения она сдала в ломбард, а полученные деньги потратила на покупку мобильного телефона и развлечения. Материальный ущерб составил почти 270 тысяч рублей.

О пропаже стало известно через несколько дней, родители одноклассницы обвиняемой подали заявление в правоохранительные органы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Органами по делам несовершеннолетних она поставлена на профилактический учет.