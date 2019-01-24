«Смартфон по подписке? Легко»: в Алтайском крае запустят новый формат рассрочки

Новости 01.12.2018 0:20 41

Жители Алтайского края с 1 декабря текущего года смогут приобрести смартфон по подписке. Данную программу запустила компания МТС.

Подписка на «смартфон» будет доступна любому жителю Алтайского края, который является абонентом МТС. Пользователь программы может воспользоваться гаджетом на выбор, оплачивая ежемесячно фиксированную сумму. Стать участником программы можно в любом салоне МТС в Алтайском крае.

Программа подкупает тем, что по истечении 12 месяцев, когда пользователь оплатит примерно половину от стоимости смартфона, он сможет обменять гаджет на новую модель. А если не захочет менять смартфон, то просто продолжит оплачивать подписку.

Есть и другие плюсы: ежемесячный платеж списывается с мобильного счета вместе с абонентской платой за тариф. Кроме этого, пользователь получает скидку 10% на услуги связи на весь период использования подписки.

В этом году можно будет приобрести по подписке смартфоны Samsung, но в начале 2019 года акция будет расширена на других производителей, а срок подписки увеличится с одного года до двух лет.

По словам генерального директора МТС Александра Мосякина, жителям Алтайского края, которые оформили подписку на смартфон, не придется искать, как и где оплатить кредит и что делать с бывшим в употреблении устройством, в отличие от рассрочки. Это хороший пример, когда уникальная программа объединяет мобильного оператора и банк.

Подробные условия акции читайте на сайте shop.mts.ru 1 декабря.