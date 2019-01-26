Мэр Барнаула недоволен уборкой снега в городе

Новости 01.12.2018 1:20 48

Глава Барнаула Сергей Дугин 30 ноября провел оперативное совещание с главами районных администраций, руководителями городских служб по вопросам уборки снега в городе. Мэр объехал город и остался недоволен качеством снегоуборочных работ, сообщили в пресс-центре администрации Барнаула.

Сергей Дугин отметил, что в социальных сетях и на информационных сайтах появляется все больше отрицательных комментариев на тему уборки снега. Он потребовал усилить меры по своевременной расчистке городских улиц и дворов после снегопадов. Также глава города поручил проконтролировать работу управляющих организаций, которые обязаны расчищать дворы от снега, наледи и сосулек с крыш.

В предстоящие выходные дни мэр Барнаула повторит объезд города, чтобы проверить выполнение поручений.