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Мэр Барнаула недоволен уборкой снега в городе

Новости
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Глава Барнаула Сергей Дугин 30 ноября провел оперативное совещание с главами районных администраций, руководителями городских служб по вопросам уборки снега в городе. Мэр объехал город и остался недоволен качеством снегоуборочных работ, сообщили в пресс-центре администрации Барнаула.

Сергей Дугин отметил, что в социальных сетях и на информационных сайтах появляется все больше отрицательных комментариев на тему уборки снега. Он потребовал усилить меры по своевременной расчистке городских улиц и дворов после снегопадов. Также глава города поручил проконтролировать работу управляющих организаций, которые обязаны расчищать дворы от снега, наледи и сосулек с крыш.

В предстоящие выходные дни мэр Барнаула повторит объезд города, чтобы проверить выполнение поручений.

Автор: Анна Перевощикова

Фото: barnaul.org

#барнаул #снег