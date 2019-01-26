Борцы за «орден» Барнаула обещают регулярные пикеты

Новости 01.12.2018 0:42 53

Одиночные пикеты с требованием восстановить конструкцию «Барнаул орденоносный» прошли 29 ноября. Их организаторами выступили активисты общественного движения «Суть времени». Они утверждают, что вынуждены проводить одиночные акции, потому что мэрия «побоялась согласовать массовый пикет».

Активисты говорят, что ранее был заявлен массовый пикет на площади Советов, но его проведение не согласовали, потому что в запрашиваемом месте было запланировано публичное мероприятие с 10.00 до 20.00. Однако в итоге никто в это время публичных мероприятий не проводил, говорят в организации.

Более того, отказ городской администрации в согласовании массового пикета собираются обжаловать в суде, а публичные мероприятия в рамках борьбы за восстановление конструкции «Барнаул-орденоносный» намерены проводить регулярно.

Напомним, год назад с крыши дома №53 на проспекте Ленина сняли буквы «Барнаул орденоносный». Мэрия сообщила, что на буквах появилась коррозия и конструкция стала опасной для горожан. Ее демонтировали, чтобы буквы не свалились на головы барнаульцев. Активисты движения «Суть времени» не теряют надежды и все пытаются вернуть конструкцию.