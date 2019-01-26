Барнаульского предпринимателя обвинили в незаконной банковской деятельности

Новости 01.12.2018 2:15 45

СУ СК по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении одного из предпринимателей города Барнаула. В результате незаконной деятельности за три года мужчина получил более четырех млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Следствие установило, в 2014 году обвиняемый разработал преступный план, согласно которому он систематически проводил незаконные банковские операции без наличия специального разрешения и лицензии. Мужчина зарегистрировал на подставных граждан несколько обществ с ограниченной ответственностью, контроль за которыми он сам осуществлял. Он использовал банковские счета и реквизиты юрлиц и привлекал на их счета безналичные деньги, которые принадлежали клиентам его фальшивого банка, после чего обналичивал средства. За данные услуги он получал денежное вознаграждение в размере от 4% до 8% от суммы привлеченных денежных средств. В период с августа 2014 по апрель 2017 года барнаулец обналичил более 85 млн рублей, получив за данные услуги вознаграждение - более четырех млн рублей.

В ходе предварительного следствия мужчина признал вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.