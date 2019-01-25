Зима в Алтайском крае началась с морозов и метели

Новости 01.12.2018 16:05 55

Первый день зимы в Алтайском крае, по прогнозам синоптиков, будет морозным и ветреным. В регионе ожидаются метели и порывистый ветер.

По данным Алтайского ЦГМС, днем 1 декабря в крае будет от -12 до -17 градусов, в северных районах до -22 градусов. В отдельных районах ожидается снег, метель. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 8-13м/с, местами порывы могут достигать 13-18м/с.

В Барнауле в начале дня также пройдет снег, слабая метель, а на дорогах будет сильная гололедица. Температура составит -14 ... -16 градусов. Ветер западный, 9-14 м/с.