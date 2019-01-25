Не проехать, но пройти: где в Барнауле перекроют проезд для автомобилей?

В связи с подготовкой к новогодним праздникам на нескольких участках в Барнауле будет закрыт проезд для автомобилей. О том, какие именно улицы будут временно перекрыты, сказано на сайте мэрии.
Так с 1 декабря перекроют площадь Сахарова, то есть проезд по проспекту Социалистическому (от улицы Молодежной до улицы Мерзликина). Там будут устанавливать главную городскую елку и строить снежный городок. Открыть проезд планируют 17 января.
Также с 1 декабря по 14 января перекроют подъезды к площади в районе Дворца культуры «Южный» (улица Чайковского, 21), где разместится новогодний городок Центрального района. В день открытия районных елок, 29 декабря, с 15 до 19 часов ограничат проезд транспорта на площади Мира (по улице Георгия Исакова, от четной до нечетной стороны улицы Островского), с 17 до 18 часов - по четной стороне проспекта Ленина (от улицы Чеглецова до улицы Петра Сухова).
В эти часы движение автобусов будет организовано следующим образом:
Троллейбус №1 от остановки «Барнаульский зоопарк» до остановки «площадь Баварина» будет курсировать по обычному маршруту, в обратную сторону: проспект Ленина - улица Матросова - улица Юрина - улица Малахова - улица Сухэ-Батора - улица 50 лет СССР - улица Георгиева - остановка «Барнаульский зоопарк».