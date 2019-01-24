Не проехать, но пройти: где в Барнауле перекроют проезд для автомобилей?

Новости 01.12.2018 17:35 39

В связи с подготовкой к новогодним праздникам на нескольких участках в Барнауле будет закрыт проезд для автомобилей. О том, какие именно улицы будут временно перекрыты, сказано на сайте мэрии.

Так с 1 декабря перекроют площадь Сахарова, то есть проезд по проспекту Социалистическому (от улицы Молодежной до улицы Мерзликина). Там будут устанавливать главную городскую елку и строить снежный городок. Открыть проезд планируют 17 января.

Также с 1 декабря по 14 января перекроют подъезды к площади в районе Дворца культуры «Южный» (улица Чайковского, 21), где разместится новогодний городок Центрального района. В день открытия районных елок, 29 декабря, с 15 до 19 часов ограничат проезд транспорта на площади Мира (по улице Георгия Исакова, от четной до нечетной стороны улицы Островского), с 17 до 18 часов - по четной стороне проспекта Ленина (от улицы Чеглецова до улицы Петра Сухова).

В эти часы движение автобусов будет организовано следующим образом:

маршрут №6 : …улица Георгия Исакова - четная сторона улицы Островского - улица Антона Петрова - разворот на пересечении улицы Антона Петрова с улицей Ленинградской - улица Антона Петрова, далее по маршруту; в обратном направлении: … улица Антона Петрова - четная сторона улицы Островского - улица Георгия Исакова, далее по маршруту;

: …улица Георгия Исакова - четная сторона улицы Островского - улица Антона Петрова - разворот на пересечении улицы Антона Петрова с улицей Ленинградской - улица Антона Петрова, далее по маршруту; в обратном направлении: … улица Антона Петрова - четная сторона улицы Островского - улица Георгия Исакова, далее по маршруту; маршрут №24 : …улица Георгия Исакова - четная сторона улицы Островского - улица Юрина, далее по маршруту; в обратном направлении: … улица Юрина - четная сторона улицы Островского - улица Георгия Исакова, далее по маршруту;

: …улица Георгия Исакова - четная сторона улицы Островского - улица Юрина, далее по маршруту; в обратном направлении: … улица Юрина - четная сторона улицы Островского - улица Георгия Исакова, далее по маршруту; маршрут №29 : …улица Георгия Исакова - четная сторона улицы Островского - улица Юрина - улица Малахова, далее по маршруту; в обратном направлении: …улица Малахова - улица Юрина - четная сторона улицы Островского - улица Георгия Исакова, далее по маршруту;

: …улица Георгия Исакова - четная сторона улицы Островского - улица Юрина - улица Малахова, далее по маршруту; в обратном направлении: …улица Малахова - улица Юрина - четная сторона улицы Островского - улица Георгия Исакова, далее по маршруту; маршруты №1, 25, 29, 32, 35, 41, 50, 57, 58, 76: …улица Северо-Западная - проспект Калинина - проспект Космонавтов, далее по маршрутам; в обратном направлении - по маршрутам.

Троллейбус №1 от остановки «Барнаульский зоопарк» до остановки «площадь Баварина» будет курсировать по обычному маршруту, в обратную сторону: проспект Ленина - улица Матросова - улица Юрина - улица Малахова - улица Сухэ-Батора - улица 50 лет СССР - улица Георгиева - остановка «Барнаульский зоопарк».