Виктор Томенко рассказал о своих планах по вступлению в партию «Единая Россия»

Новости 01.12.2018 16:27 37

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, что является сторонником партии «Единая Россия» с того момента, как стал главой региона. Теперь он подал завление с тем, чтобы стать полноправным членом правящей партии.

Об этом он сообщил 1 декабря в программе «Местное время» на канале «Россия 1».

«Сразу после того, как я вступил в должность губернатора, я написал заявление с тем, чтобы стать сторонником партии «Единая Россия» для того, чтобы, если я буду участвовать в партийной жизни края и страны в качестве непосредственного члена партии, можно было бы более эффективно решать вопросы, которые есть у жителей Алтайского края, их проблемы. Думаю, что поддержка со стороны федерального центра могла бы быть более весомой и эффективной. Так что, все взвесив, я подал заявление (на вступление в члены партии - прим. ред.) 7-8 декабря буду участвовать в работе съезда партии в Москве, куда меня пригласило руководство партии», - прокомментировал Томенко.

О том, чем может обернуться для главы региона, привычного для всех технократа, смена статуса «беспартийного» на звание единоросса, подробнее читайте в материале «Политсибру».