Стало известно, кто займется проектом ремонта Старого моста в Барнауле

Новости 16.01.2019 21:19 123

На конкурс по выполнению проектных работ для будущего ремонта коммунального (Старого) моста через Обь в Барнауле заявилась одна компания. Контракт пока не заключен. Результаты вскрытия конвертов с заявками опубликованы на портале Госзакупок.

На работы заявилось барнаульское ООО «Проектавтомост». В 2014 году компания уже разрабатывала проектно-сметную документацию на капитальный ремонт дорожной части коммунального моста.

Также «Проектавтомост» неоднократно выступал подрядчиком у Алтайавтодора.

Как уже писал «Политсибру», сумма контракта составляет 18,4 млн рублей.

Подрядчику предстоит провести инженерно-геодезические и инженерно-экологические изыскания, предпроектное обследование, приборное и инструментальное обследование всех несущих конструкций автодорожной части моста с исследованием свойств материалов конструкций, расчеты несущих элементов, прогноз изменения состояния конструкций во времени.

Закончить ремонтные работы нужно будет в 2020 году. Заказчиком выступает Упрдор «Алтай» (подведомственная Росавтодору организация).

Напомним, эксперты признавали Старый мост несущим опасность жизни и здоровью эксплуатирующих его людей. Мэрия Барнаула за пять лет не проводила нужный для устранения нарушений ремонт. К особо опасным дефектам эксперты отнесли, например, сквозные разрушения тротуарных плит в районе крепления перильного ограждения. В результате специалисты постановили провести капитальный ремонт моста. Напомним, это было в 2013 году. Но ни тогда, ни в 2015 году, когда «старый мост» закрывали на ремонт, работы были лишь «текущими», но не «капитальными».