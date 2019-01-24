Специальная комиссия проследит за прохождением отопительного сезона в Змеиногорске

Новости 01.12.2018 17:17 47

На эти выходных в Змеиногорске будет работать специальная комиссия, которая призвана следить за прохождением отопительного сезона в городе. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил с особой тщательностью подойти к выяснению причин произошедшей там ситуации, когда без воды остались 2327 домов, а ещё 257 жилых домов и 13 соцобъектов - без отопления.

О том, какие меры теперь принимаются со стороны правительства для урегулирования ситуации и исключения ее повторения, рассказал глава региона Виктор Томенко в программе «Местное время» на канале «Россия 1».

«В данной ситуации вина не только компании, а всех людей и должностных лиц, которые занимались подготовкой города к зиме. К сожалению, был допущен целый ряд просчетов. Я посчитал необходимым провести специальную проверку, чтобы выяснить, почему трубопровод холодного водоснабжения начали менять в третьей декаде ноября, когда в Сибири уже самые морозные дни. Более чем на двое суток тогда задержали водоснабжение, и, как следствие, под угрозой оказалась работа котельных. В системе теплоснабжения города такого позволять себе нельзя. Надо было семь раз подумать и один раз решить», - сказал губернатор.

Он отметил, что отправил в город инспекцию, которая предоставит подробный документальный отчет буквально по дням, что и как могло привести к коммунальной аварии, включая вопросы, связанные с заключением муниципального контракта по привлечению к работе подрядчика.

«Сегодня ситуация находится под контролем, теплоснабжение восставлено. Мы выясним, есть ли там необходимость применять меры уголовного преследования, или достаточно будет обойтись административными выводами. Минстройтрансу я поручил держать руку на пульсе, особенно в тех районах, где работы выполнялись и немного ушли в зиму. В конце этой недели в Змеиногорске будет работать специальная комиссия, которая будет следить за прохождением отопительного сезона. Надеюсь, что ситуация больше не повторится», - заявил Томенко.