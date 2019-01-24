Целая наука: алтайский минобрнауки готовит программу противостояния «травле» школьников

Новости 01.12.2018 18:17 43

Министерство образования и науки Алтайского края готовит комплексную программу на 2019-2021 годы для педагогических коллективов, чтобы они могли противостоять школьной «травле». Об этом в программе «Местное время» на канале «Россия 1» рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Данное решение было принято после того, как в крае произошло сразу несколько резонансных ситуаций, связанных с конфликтами между школьниками.

«Травля» в коллективе, особенно в детском, - это уродливое явление, с которым надо бороться. Но бороться с этим могут, на самом деле, только профессионалы. Поэтому я, когда начала развиваться данная ситуация, попросил Ольгу Казанцеву (уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка – прим. ред.) в нее включиться и сопроводить до самого разрешения конфликта», - сказал Томенко, прокомментировав резонансный случай в барнаульском лицее №101, где мальчик пострадал от агрессии других лицеистов.

Глава региона рассказал, что по его поручению Минобрнауки Алтайского края готовит комплексную программу на 2019-2021 годы, чтобы сопроводить процесс обеспечения готовности коллективов педагогов к тому, чтобы противостоять школьной «травле».

«Работать с этой ситуацией надо системно на очень высоком профессиональном уровне. Каждый случай имеет свои нюансы, которые обязательно надо учитывать, они могут переломить применяемые методы воздействия, даже поменять все на 180 градусов», - заметил Томенко.