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Жители алтайского села остались на несколько дней без света и воды – соцсети

Новости
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Змеиногорский район в Алтайском крае вновь отличился коммунальной аварией. На этот раз село Саввушка из-за непогоды осталось без света и воды.

Об этом сообщают в интернет-сообществе «Barnaul 22». Отмечено, что с 30 ноября в селе из-за непогоды жители остались без электро- и водоснабжения.

«Говорят, восстановление электросетей займет не менее двух суток», - сказано в сообщении.

На момент публикации «Политсибру» не удалось получить оперативный комментарий от представителей администрации Змеиногорского района.

Автор: Дарина Белоусова

#жкх #алтайский край #погода