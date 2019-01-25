Жители алтайского села остались на несколько дней без света и воды – соцсети

Змеиногорский район в Алтайском крае вновь отличился коммунальной аварией. На этот раз село Саввушка из-за непогоды осталось без света и воды.
Об этом сообщают в интернет-сообществе «Barnaul 22». Отмечено, что с 30 ноября в селе из-за непогоды жители остались без электро- и водоснабжения.
«Говорят, восстановление электросетей займет не менее двух суток», - сказано в сообщении.
На момент публикации «Политсибру» не удалось получить оперативный комментарий от представителей администрации Змеиногорского района.